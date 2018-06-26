Австралия планирует закупить у США беспилотники для ВМС на $5,2 млрд - премьер

Австралия намерена потратить порядка 7 млрд австралийских долларов (около $5,2 млрд) на закупку высокотехнологичных американских беспилотников для патрулирования в небе над Южно-Китайским морем, сообщил во вторник премьер-министр Австралии Малколм Тернбулл.

Королевские военно-воздушные силы Австралии получат семь беспилотников MQ-4C Triton к 2025 году, а первый дрон стоимостью 1,4 млрд австралийских долларов ($741 млн) поступит уже в 2023 году, отметил он.

"Беспилотные "Тритоны" эффективно пополнят группу наблюдательной авиации, состоящую из P-8A Poseidon, за счет увеличенной дальности операций при выполнении ряда разведывательных и патрульных задач", - приводят слова премьера австралийские СМИ.

Все беспилотные аппараты будут дислоцированы на базе Королевских военно-воздушных сил в Эдинбурге на юге Австралии.

MQ-4C Triton - беспилотные аппараты, способные летать на большой высоте и на дальние расстояния. Дроны могут проводить в воздухе до 24 часов и обеспечивать обзор в 360 градусов на дальность в 2 тыс. морских миль (3,7 тыс. км).