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Дальнее зарубежье 26.06.2018 13:29

Австралия планирует закупить у США беспилотники для ВМС на $5,2 млрд - премьер

Австралия намерена потратить порядка 7 млрд австралийских долларов (около $5,2 млрд) на закупку высокотехнологичных американских беспилотников для патрулирования в небе над Южно-Китайским морем, сообщил во вторник премьер-министр Австралии Малколм Тернбулл.

Королевские военно-воздушные силы Австралии получат семь беспилотников MQ-4C Triton к 2025 году, а первый дрон стоимостью 1,4 млрд австралийских долларов ($741 млн) поступит уже в 2023 году, отметил он.

"Беспилотные "Тритоны" эффективно пополнят группу наблюдательной авиации, состоящую из P-8A Poseidon, за счет увеличенной дальности операций при выполнении ряда разведывательных и патрульных задач", - приводят слова премьера австралийские СМИ.

Все беспилотные аппараты будут дислоцированы на базе Королевских военно-воздушных сил в Эдинбурге на юге Австралии.

MQ-4C Triton - беспилотные аппараты, способные летать на большой высоте и на дальние расстояния. Дроны могут проводить в воздухе до 24 часов и обеспечивать обзор в 360 градусов на дальность в 2 тыс. морских миль (3,7 тыс. км).

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Тэги: АВСТРАЛИЯ, БЕСПИЛОТНИКИ, ВМС, ЗАКУПКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]