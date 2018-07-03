Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи во вторник вырос на 26,89 копейки по сравнению с результатом предыдущих торгов и составил 73,6962 руб./EUR1.

Цена последней сделки к этому моменту составила 73,6375 руб./EUR1, в ходе торгов курс евро колебался в диапазоне 73,595-73,90 руб./EUR1.

Всего на ЕТС было заключено 2626 сделок на сумму 11 млрд 806,347 млн рублей.