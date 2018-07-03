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Финансы 03.07.2018 16:25

Курс евро расчетами "сегодня" на ЕТС 3 июля вырос до 73,6962 руб./EUR1

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи во вторник вырос на 26,89 копейки по сравнению с результатом предыдущих торгов и составил 73,6962 руб./EUR1.

Цена последней сделки к этому моменту составила 73,6375 руб./EUR1, в ходе торгов курс евро колебался в диапазоне 73,595-73,90 руб./EUR1.

Всего на ЕТС было заключено 2626 сделок на сумму 11 млрд 806,347 млн рублей.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ЕВРО, БИРЖА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]