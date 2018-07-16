Путин счел весьма успешными и полезными переговоры с Трампом

Переговоры с президентом США Дональдом Трампом были полезными и прошли в деловой, откровенной атмосфере, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Переговоры с президентом Соединенных Штатов Америки господином Дональдом Трампом прошли в откровенной и деловой атмосфере", - сказал В.Путин по итогам переговоров журналистам.

"Считаю их весьма успешными и полезными", - отметил он.

Он отметил, что в ходе переговоров были рассмотрены текущее состояние и перспективы российско-американских отношений.