Трамп объяснил, почему нужно ладить с Путиным

США нужно ладить с Россией, потому что запас ее ядерного оружия превышает американский, заявил бывший президент страны Дональд Трамп на митинге сторонников в штате Пенсильвания.
"Фейковые новости ненавидят, когда я говорю, что хорошо знаю его, ладил с ним. Ладить - это хорошо. У них больше ядерного оружия, чем у нас. Примерно столько же, но немного больше. Вы можете такое вообразить?" - сказал он.
Трамп подчеркнул, что США находятся "в глупой и опасной" ситуации из-за конфликта на Украине, подчеркнув, что в настоящее время американская администрация выделяет на помощь Киеву в разы больше средств, чем Европа: $200 млрд против $25 млрд.
Также экс-президент в очередной раз отметил, что если бы он оставался главой государства, то конфликта между Россией и Украиной не случилось бы, поскольку он мог бы повлиять на Путина.
В.Алиев
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