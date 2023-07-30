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Дальнее зарубежье 30.07.2023 15:09

Трамп объяснил, почему нужно ладить с Путиным

США нужно ладить с Россией, потому что запас ее ядерного оружия превышает американский, заявил бывший президент страны Дональд Трамп на митинге сторонников в штате Пенсильвания.

"Фейковые новости ненавидят, когда я говорю, что хорошо знаю его, ладил с ним. Ладить - это хорошо. У них больше ядерного оружия, чем у нас. Примерно столько же, но немного больше. Вы можете такое вообразить?" - сказал он.

Трамп подчеркнул, что США находятся "в глупой и опасной" ситуации из-за конфликта на Украине, подчеркнув, что в настоящее время американская администрация выделяет на помощь Киеву в разы больше средств, чем Европа: $200 млрд против $25 млрд.

Также экс-президент в очередной раз отметил, что если бы он оставался главой государства, то конфликта между Россией и Украиной не случилось бы, поскольку он мог бы повлиять на Путина.

В.Алиев

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Тэги: США, РОССИЯ, ТРАМП, ПУТИН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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