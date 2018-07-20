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ТЭК 20.07.2018 17:32

Грузия продала "дочке" ГНКАР почти 600 тыс. м газопроводов за $9,5 млн

SOCAR Georgia Gas, дочерняя структура Госнефтекомпании Азербайджана (ГНКАР), получила в собственность газопроводы в ряде регионов Грузии общей протяженностью 594 тыс. погонных метров.

Согласно опубликованному на официальном сайте правительства страны распоряжению, газопроводы переданы компании за 21,3 млн лари ($9,5 млн по текущему курсу - ИФ) в порядке прямой продажи.

В частности, SOCAR Georgia Gas получила газопроводные сети на территории Каспского, Гардабанского, Зестафонского, Зугдидского, Озургетского, Лагодехского, Ахметского и Онского муниципалитетов.

Согласно условиям сделки, стоимость приобретенного компанией недвижимого имущества в размере 21,3 млн лари должна быть полностью выплачена в течение 48 месяцев, в том числе 8,5 млн лари - в течение 36 месяцев.

Как сообщалось ранее, 26 декабря 2008 года правительство Грузии и ГНКАР подписали договор, в соответствие с которым этому азербайджанскому нефтегазовому гиганту на условиях вложения им инвестиций в газовую инфраструктуру страны были переданы в управление 23 региональные газораспределительные компании, а также ряд газовых хозяйств и сетей.

В октябре 2012 года ГНКАР стала владельцем компании "Итера-Грузия", 100%-ной "дочки" ITERA International Energy LLC, став практически единственным поставщиком и распределителем природного газа в Грузии.

В настоящее время ГНКАР является основным поставщиком в Грузию как природного газа, так и нефти и нефтепродуктов. Дочерние компании ГНКАР заняты расширением и модернизацией газораспределительных систем в стране, развитием сети автозаправочных станций под брендом SOCAR, а также владеют нефтяным терминалом в грузинском черноморском порту Кулеви, через который осуществляется перевалка азербайджанской нефти и нефтепродуктов на мировые рынки.

ГНКАР за годы работы в Грузии инвестировала в различные проекты в республике более $1,5 млрд. SOCAR Georgia Gas проложила в стране газопроводы протяженностью около 6 тыс. км, что позволило газифицировать более 210 тыс. абонентов.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ГНКАР, ГАЗОПРОВОДЫ, ПРОДАЖА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]