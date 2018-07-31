BP утроила прибыль во II квартале, добыча выросла на 1,4%

Британская нефтекомпания BP Plc зафиксировала троекратный рост прибыли во втором квартале 2018 года благодаря повышению цен на нефть и увеличению добычи.
Как сообщается в пресс-релизе компании, скорректированная на стоимость замещения запасов прибыль (replacement cost profit) в апреле-июне составила $1,79 млрд против $553 млн за аналогичный период прошлого года.
Базовая прибыль подскочила в четыре раза, до $2,82 млрд по сравнению с $684 млн годом ранее.
Базовая прибыль в сегменте upstream (геологоразведка и добыча) в апреле-июне составила $3,51 млрд по сравнению с $710 млн за тот же период годом ранее; показатель стал рекордным с 2014 года. При этом прибыль в сегменте downstream (переработка и сбыт) поднялась незначительно, с $1,41 млрд до $1,46 млрд.
Общий объем добычи углеводородов BP во втором квартале увеличился на 1,4% - до 2,465 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки. По итогам первого полугодия показатель повысился на 5,2% - до 2,535 млн бнэ/с.
Капзатраты компании во втором квартале составили $3,5 млрд против $4,3 млрд годом ранее.
За второй квартал размер чистого долга компании сократился на $700 млн, до $39,3 млрд.
Руководство BP приняло решение повысить дивиденды на 2,5%, до 10,25 цента на акцию. Повышение стало первым с третьего квартала 2014 года.
Акции BP дорожают на 1,3% во вторник. Капитализация BP с начала текущего года выросла на 9,6%, до 113,4 млрд фунтов ($149 млрд).
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