Индия намерена ограничить влияние зарубежных технологических компаний, поддержать местные стартапы

Индийские власти ищут способы ослабить влияние американских технологических гигантов в стране - эти шаги могут ограничить потенциал роста таких компаний, как Amazon.com, Apple, Google и Facebook на одном из немногих рынков, который они считали для себя открытым.

Власти Индии намерены воспользоваться китайским сценарием, чтобы взять под контроль данные своих граждан и поддержать местные стартапы, пишет газета The Wall Street Journal.

Источники газеты отмечают, что планы введения новых правил для зарубежных технологических компаний в последние несколько недель неоднократно всплывали в различных законопроектах.

Американские технологические компании инвестируют миллиарды долларов в индийский рынок, который, в отличие от китайского, в целом открыт для иностранного бизнеса. Однако теперь ситуация может измениться, говорят эксперты.

Планируемые индийскими властями меры "беспрецедентны", отмечает бангалорский юрист Винай Кесари, специализирующийся на регулятивных вопросах в сфере технологий.

"Стоит серьезно отнестись к этому, поскольку последствия могут быть масштабными", - отмечает В.Кесари, имеющий опыт работы с американскими технологическими компаниями.

В проекте документа, определяющего политику индийских властей в сфере электронной коммерции, который оказался в распоряжении WSJ, неоднократно упоминается необходимость создания "единых правил игры" в секторе.

Новые правила призваны "стимулировать внутренние инновации и поддерживать цифровую экономику страны, чтобы определить принадлежащее ей по праву место в секторе при наличии доминирующих и потенциально неконкурентных глобальных игроков".

Данные пользователей функционирующих в Индии платформ электронной коммерции, социальных сетей и поисковых систем должны будут "храниться исключительно в Индии", и правительство получит доступ к ним, говорится в документе.

Кроме того, в документе предусмотрены меры, закрывающие некоторые лазейки, которые позволяли зарубежным компаниям сферы электронной коммерции обходить ограничения на владение ими долей в ритейлерах.

Индийские политики и местные стартапы неоднократно высказывали опасения, что страна упускает возможность создать собственных технологических лидеров, отмечая в качестве примера Китай, ограничительная политика которого способствовала развитию ряда инновационных технологических брэндов, включая Alibaba Group и Tencent.

Для американских компаний Индия является очень интересным рынком. В настоящее время число интернет-пользователей в стране достигает 390 млн, по этому показателю страна занимает второе место после Китая и опережает США, свидетельствуют данные Bain & Co.

Индийский рынок электронной коммерции в 2018 году достигнет объема в $33 млрд, что втрое выше уровня 2015 года, прогнозирует eMarketer.