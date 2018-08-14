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Финансы 14.08.2018 21:05

На родине Маркса продано 100 тыс. сувенирных евро номиналом 0 евро

Банкноты номиналом ноль евро, выпущенные к 200-летию Карла Маркса в его родном городе Трире, пользуются неожиданно высоким спросом.

К настоящему моменту продано уже более 100 тыс. экземпляров сувенирных евро с портретом немецкого философа, социолога и экономиста, сообщает агентство dpa.

"Купюры, которые можно приобрести за три евро, пользуются повышенным спросом. Никто не ожидал, что они будут так популярны", - заявил управляющий Trier Tourismus und Marketing, занимающейся распространением сувенирной продукции в Трире, Ханс-Альберт Беккер.

Банкноты разошлись уже более чем по 40 странам. Особенно охотно их приобретают в Азии: только в Китай было отправлено порядка 25-30 тыс. штук. В частности, их заказывают фирмы в качестве подарков сотрудникам.

Минимальный объем заказа составляет пять банкнот. Стоимость пересылки заказа весом не более 50 грамм, в том числе в Россию, составляет два евро, отмечает Deutsche Welle. Фиолетовые банкноты номиналом ноль евро и размером чуть больше 20-евровой купюры представляют собой очень похожие на настоящие деньги, отпечатанные на защищенной от подделок бумаге с водяными знаками, голограммами, медными полосами и индивидуальными серийными номерами из 10 знаков.

Карл Маркс, родившийся в Трире 5 мая 1818 года, считается наиболее известным уроженцем этого города, и 200-летие философа, ставшего одним из основателей коммунистической идеологии, отмечают здесь с большим размахом.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, МАРКС, ЕВРО, КУПЮРЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]