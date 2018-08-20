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Дальнее зарубежье 20.08.2018 09:27

Первые 89 граждан Южной Кореи выехали в КНДР для встречи с родственниками

Группа из 89 граждан Южной Кореи и около 300 их сопровождающих в понедельник направилась в Северную Корею для встречи с родственниками, сообщили южнокорейские СМИ.

Семьи граждан двух корейских государств оказались разделенными по итогам Корейской войны 1950-1953 годов.

Практически вся группа представителей Южной Кореи состоит из людей пожилого возраста, старше 70 лет. Самому старому из них - 101 год.

Встречи родственников будут проходить на северокорейском курорте "Маунт Кумган" и продлятся до среды.

Решение о проведении встреч разделенных семей было принято по итогам апрельского саммита Южная Корея-КНДР.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, ГРУППА, КНДР, СЕМЬИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]