Первые 89 граждан Южной Кореи выехали в КНДР для встречи с родственниками

Группа из 89 граждан Южной Кореи и около 300 их сопровождающих в понедельник направилась в Северную Корею для встречи с родственниками, сообщили южнокорейские СМИ.
Семьи граждан двух корейских государств оказались разделенными по итогам Корейской войны 1950-1953 годов.
Практически вся группа представителей Южной Кореи состоит из людей пожилого возраста, старше 70 лет. Самому старому из них - 101 год.
Встречи родственников будут проходить на северокорейском курорте "Маунт Кумган" и продлятся до среды.
Решение о проведении встреч разделенных семей было принято по итогам апрельского саммита Южная Корея-КНДР.
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