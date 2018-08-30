Асад обсудил с президентом Ливана проблему беженцев, сообщает представитель Минобороны РФ

Президент Ливана Мишель Аун провел телефонные переговоры с лидером Сирии Башаром Асадом по проблемным вопросам репатриации и оказания помощи сирийским беженцам, сообщил в четверг начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, по итогам этих переговоров ливанский президент обратился ко всем политическим силам своей страны всемерно содействовать решению этого вопроса.

Кроме того, М.Мизинцев сообщил, что руководство Иордании активизирует контакты с правительством Сирии и проводит работу по улучшению наземного сообщения через границу двух стран, а также содействует укреплению доверия к сирийскому руководству среди беженцев.

"По результатам работы верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев Филиппо Гранди в Ливане, Иордании и Сирии ожидаем практических шагов и реальной поддержки со стороны международных организаций в вопросе возвращения сирийских беженцев на родину",- добавил М.Мизинцев.

По его словам, продолжают проявлять интерес к процессу восстановления инфраструктуры и экономики Сирии зарубежные инвесторы. Так, министерство коммерции Китая стимулирует крупные национальные компании в укреплении сотрудничества с сирийскими предприятиями.

М.Мизинцев отметил, что власти Сирии проводят "масштабную не имеющую аналогов работу по всем сферам деятельности, направленную на скорейшее восстановление мирной жизни".

"У этого процесса кроме союзников есть еще много оппонентов, которые создают искусственные препятствия для реализации сирийской инициативы", - отметил генерал.

"Наша с вами задача принимать все необходимые меры исключения любых поводов критики процесса возвращения беженцев и доводить до международного сообщества и сирийских граждан объективную информацию о проводимых мероприятиях в послевоенной Сирии", - подчеркнул М.Мизинцев