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Дальнее зарубежье 03.09.2018 15:15

Министр обороны Израиля обещает не ограничивать меры по сдерживанию Ирана территорией Сирии

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил на пресс-конференции в Иерусалиме, что израильские власти в рамках противодействия Ирану не собираются обращать внимание только на территорию Сирии.

"Конечно, мы отслеживаем все, что происходит в Сирии; и что касается угроз от Ирана, мы не ограничиваем себя лишь сирийской территорией. Нужно прояснить этот момент", - приводит слова министра издание "Джерузалем пост".

Также министру задали вопрос о появившейся ранее в СМИ информации, что Иран якобы передает баллистические ракеты шиитскому ополчению в Ираке.

"Я говорю, что мы будем бороться против любой иранской угрозы, откуда бы она ни исходила", - отвечал А.Либерман.

Ранее в МИД Ирана, Ирака, а также в иракском шиитском ополчении "Харакат Хезболла Ан-Нуджаба" опровергали информацию о поставках иранских баллистических в Ирак.

Израильские военные ранее уже совершали удары по позициям Ирана в Сирии.

В свою очередь израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявлял, что Израиль готов принять меры против установления иранского военного присутствия в Сирии.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ОБОРОНА, ИРАН, ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]