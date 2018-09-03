Министр обороны Израиля обещает не ограничивать меры по сдерживанию Ирана территорией Сирии

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил на пресс-конференции в Иерусалиме, что израильские власти в рамках противодействия Ирану не собираются обращать внимание только на территорию Сирии.
"Конечно, мы отслеживаем все, что происходит в Сирии; и что касается угроз от Ирана, мы не ограничиваем себя лишь сирийской территорией. Нужно прояснить этот момент", - приводит слова министра издание "Джерузалем пост".
Также министру задали вопрос о появившейся ранее в СМИ информации, что Иран якобы передает баллистические ракеты шиитскому ополчению в Ираке.
"Я говорю, что мы будем бороться против любой иранской угрозы, откуда бы она ни исходила", - отвечал А.Либерман.
Ранее в МИД Ирана, Ирака, а также в иракском шиитском ополчении "Харакат Хезболла Ан-Нуджаба" опровергали информацию о поставках иранских баллистических в Ирак.
Израильские военные ранее уже совершали удары по позициям Ирана в Сирии.
В свою очередь израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявлял, что Израиль готов принять меры против установления иранского военного присутствия в Сирии.
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