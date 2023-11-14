Израильские военные прорвались сквозь линии обороны ХАМАС у города Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) пробилась через оборонительные линии обороны группировки ХАМАС вокруг города Газа, заявил во вторник израильский министр обороны Йоав Галлант.
"Министр сказал, что ЦАХАЛ преодолела оборонительные сооружения ХАМАС вокруг города Газа, с севера и юга", - информирует The Times of Israel.
"Я дал приказ армии продолжать наступление, и сегодня и в предстоящие дни, для выполнения задач. ХАМАС негде будет укрыться, пока мы не выполним нашу миссию и не вернем заложников", - отметил он.
По его словам, войска контролируют север сектора Газа, особенно город Газа - все что относится к их наземной части.
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