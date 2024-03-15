ХАМАС предлагает двухэтапное соглашение о прекращении огня с Израилем

Палестинская группировка ХАМАС предлагает заключить с Израилем разделенное на две фазы соглашение о прекращении огня, сообщают в пятницу ближневосточные и западные СМИ.

По их информации, в предложении, которое ХАМАС передал Израилю через посредников, речь идет об освобождении в ходе ограниченного во времени прекращения огня находящихся в заложниках в Газе женщин, детей, пожилых и больных людей. Взамен ХАМАС требует освобождения около 700-1000 палестинских заключенных, 100 из которых отбывают пожизненное заключение.

После такого обмена заключенными ХАМАС будет готов определить дату вступления в силу соглашения о бессрочном прекращении огня. Также после первой стадии палестинская сторона будет готова обсуждать крайний срок для выхода Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) из сектора Газа.

На второй стадии, согласно предложению, будут освобождены все остающиеся заложники и заключенные с обеих сторон.

Ранее сообщалось, что ХАМАС передал Израилю свой ответ относительно соглашения о прекращении огня в секторе Газа через катарских и египетских посредников в четверг. Тогда отмечалось, что предложение включает в себя "прекращение огня, освобождение заключенных, доставку гуманитарной помощи в Газу, возвращение перемещенных палестинцев в свои дома и вывод израильских войск из анклава".

Военный кабинет Израиля соберется в пятницу, чтобы обсудить предложения ХАМАС и принять решение о дальнейших шагах.

7 октября 2023 года движение ХАМАС совершило нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. С 24 ноября 2023 года в Газе действовал режим прекращения огня, во время которого более 100 заложников вернулись в Израиль, но сторонам не удалось добиться его продления, и боевые действия возобновились 1 декабря 2023 года.