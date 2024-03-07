ХАМАС не намерено отказываться от переговоров по прекращению огня в Газе

В движении ХАМАС после окончания очередного раунда переговоров в Каире в четверг заявили, что диалог продолжится вплоть до заключения соглашения о перемирии в секторе Газа, сообщает "Аль-Джазира".
"Делегация ХАМАС покинула Каир, заявив, что переговоры по прекращению огня продолжатся до тех пор, пока стороны не достигнут соглашения", - информирует телеканал.
В свою очередь египетские СМИ сообщают, что переговоры возобновят на следующей неделе.
Ранее в четверг Associated Press со ссылкой на египетских чиновников сообщило, что переговоры по перемирию в секторе Газа "зашли в тупик", в частности, из-за требования ХАМАС заключить сделку по поэтапному прекращению боевых действий.
По словам собеседников агентства, палестинское движение согласовало реализацию первого этапа сделки, но хочет, чтобы удалось добиться более устойчивого прекращения огня.
Более того, в ХАМАС отказываются освободить оставшихся заложников в случае, если силы Израиля не покинут анклава. При этом ХАМАС требует освободить значительное число заключенных, находящихся в Израиле, в том числе отбывающих пожизненное заключение, в обмен на заложников.
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