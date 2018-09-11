Численность ВС Грузии в 2019 году не изменится, составит 37 тыс. военнослужащих - Совбез

Численность Вооруженных сил Грузии в 2019 году не изменится и по-прежнему будет составлять 37 тысяч военнослужащих, заявил во вторник журналистам после заседания Совета нацбезопасности Грузии секретарь Совбеза Давид Раквиашвили.

По его словам, на заседании обсуждались военные реформы, касающиеся развития системы резерва, а также вопросы, связанные с повышением обороноспособности страны.

Д.Раквиашвили отметил, что это было последнее заседание Совбеза, созванное президентом Георгием Маргвелашвили.

По его словам, после избрания нового президента, согласно новой конституции, Совбез будет аннулирован и вместо него в случае военного положения в стране будет создан Совет национальной обороны, который будет возглавлять президент.

Президентские выборы в Грузии запланированы на 28 октября.