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Регион 11.09.2018 20:30

Численность ВС Грузии в 2019 году не изменится, составит 37 тыс. военнослужащих - Совбез

Численность Вооруженных сил Грузии в 2019 году не изменится и по-прежнему будет составлять 37 тысяч военнослужащих, заявил во вторник журналистам после заседания Совета нацбезопасности Грузии секретарь Совбеза Давид Раквиашвили.

По его словам, на заседании обсуждались военные реформы, касающиеся развития системы резерва, а также вопросы, связанные с повышением обороноспособности страны.

Д.Раквиашвили отметил, что это было последнее заседание Совбеза, созванное президентом Георгием Маргвелашвили.

По его словам, после избрания нового президента, согласно новой конституции, Совбез будет аннулирован и вместо него в случае военного положения в стране будет создан Совет национальной обороны, который будет возглавлять президент.

Президентские выборы в Грузии запланированы на 28 октября.

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Тэги: ГРУЗИЯ, АРМИЯ, ЧИСЛЕННОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]