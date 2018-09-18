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ТЭК 18.09.2018 18:23

Казахстан может с 2019г наладить транзит нефти и нефтепродуктов через Азербайджан, присматривается к экспорту по БТД – замминистра энергетики

Казахстан изучает возможность транзита с 2019 года нефти и нефтепродуктов через территорию Азербайджана, говорится в сообщении азербайджанского Минэнерго.

В Баку во вторник состоялось первое заседание рабочих групп Азербайджан-Казахстан по «Транзиту казахстанской нефти и нефтепродуктов через территорию Азербайджана» и по «Доставке по Каспийскому морю в Азербайджан и транспортировке сжиженного природного газа (LNG), казахстанского производства».

«В ходе заседания стороны обсудили возможности перевозки и транзита через Азербайджан казахстанской нефти и излишков нефтепродуктов, начиная с 2019 года. Также были обсуждены возможности поставок посредством Азербайджана в третьи страны сжатого и сжиженного казахстанского газа», - отмечается в сообщении.

Замминистра энергетики Азербайджана Самир Велиев на заседании отметил, что взаимоотношения между двумя странами успешно развиваются, «но имеется значительный потенциал для расширения двухстороннего сотрудничества в торгово-экономической, транзитной областях, транспорте и энергетике". Он также подчеркнул, что подписание Конвенции по статусу Каспийского моря обеспечивает новый этап развития сотрудничества в энергосекторе.

Замминистра энергетики Казахстана Болат Акчулаков отметил значимость перевозки нефти и нефтепродуктов по территории Азербайджана на терминалы Черного моря, а также экспорта нефти на мировые рынки посредством нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан.

Он подчеркнул важность изучения совместно с Азербайджаном новых экспортных возможностей в связи с увеличением добычи нефти в результате разработки месторождений Тенгиз и Кашаган.

«В ходе заседания также было предложено изучить вопрос создания инфраструктуры для реализации проектов в сфере LNG. Казахстану также предложено изучить вопрос увеличения транспортировки нефти, нефтепродуктов и газа по Азербайджанской железной дороге», - отмечается в сообщении.

По итогам заседания подписан Протокол и принято решение о проведении новой встречи группы в Астане.

Н.Аббасова

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Тэги: КАЗАХСТАН, НЕФТЬ, ТРАНЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]