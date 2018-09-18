Казахстан может с 2019г наладить транзит нефти и нефтепродуктов через Азербайджан, присматривается к экспорту по БТД – замминистра энергетики

Казахстан изучает возможность транзита с 2019 года нефти и нефтепродуктов через территорию Азербайджана, говорится в сообщении азербайджанского Минэнерго.
В Баку во вторник состоялось первое заседание рабочих групп Азербайджан-Казахстан по «Транзиту казахстанской нефти и нефтепродуктов через территорию Азербайджана» и по «Доставке по Каспийскому морю в Азербайджан и транспортировке сжиженного природного газа (LNG), казахстанского производства».
«В ходе заседания стороны обсудили возможности перевозки и транзита через Азербайджан казахстанской нефти и излишков нефтепродуктов, начиная с 2019 года. Также были обсуждены возможности поставок посредством Азербайджана в третьи страны сжатого и сжиженного казахстанского газа», - отмечается в сообщении.
Замминистра энергетики Азербайджана Самир Велиев на заседании отметил, что взаимоотношения между двумя странами успешно развиваются, «но имеется значительный потенциал для расширения двухстороннего сотрудничества в торгово-экономической, транзитной областях, транспорте и энергетике". Он также подчеркнул, что подписание Конвенции по статусу Каспийского моря обеспечивает новый этап развития сотрудничества в энергосекторе.
Замминистра энергетики Казахстана Болат Акчулаков отметил значимость перевозки нефти и нефтепродуктов по территории Азербайджана на терминалы Черного моря, а также экспорта нефти на мировые рынки посредством нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан.
Он подчеркнул важность изучения совместно с Азербайджаном новых экспортных возможностей в связи с увеличением добычи нефти в результате разработки месторождений Тенгиз и Кашаган.
«В ходе заседания также было предложено изучить вопрос создания инфраструктуры для реализации проектов в сфере LNG. Казахстану также предложено изучить вопрос увеличения транспортировки нефти, нефтепродуктов и газа по Азербайджанской железной дороге», - отмечается в сообщении.
По итогам заседания подписан Протокол и принято решение о проведении новой встречи группы в Астане.
Н.Аббасова
Полицейские в Дагестане обнаружили цех по производству фальшивой валюты
Новые власти Армении ответственны за напряженность на границе - президент Азербайджана
Глава Минобороны Азербайджана проверил боеготовность военнослужащих на линии соприкосновения на горных вершинах
Турпоток в Азербайджан в январе-августе увеличился на 8,5%, из Азербайджана - на 12%
Глава АЖД стал кавалером ордена «Шохрат»
Президент Алиев выделил 4 млн манатов на работы по благоустройству, капремонту улиц и улучшения инфраструктуры орошения на юге Азербайджана
Президент Алиев распорядился выделить 2 млн манатов на строительство нового здания школы в Билясуваре
Президент Азербайджана принял участие в открытии ряда объектов в Билясуварском районе
Президент Украины сообщил об успешных испытаниях новых сверхзвуковых ракет РС-80 "Оскол"
Трамп задумался о размещении в Польше постоянной американской военной базы
Вашингтон продолжит бороться санкциями с ростом влияния России на рынке вооружений - госдеп
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Компания Bakcell в очередной раз присоединилась к международной экологической акции
Банк Республика снизил проценты по наличным кредитам
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»