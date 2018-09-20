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ТЭК 20.09.2018 15:42

Трамп снова призвал ОПЕК обеспечить снижение цен на нефть, Brent ликвидировала подъем

Президент США Дональд Трамп в четверг в очередной раз призвал Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК) обеспечить снижение цен на нефть.

"Монополия ОПЕК должна сейчас же снизить цены на нефть!" - написал он в Twitter.

После заявления Д.Трампа ноябрьский контракт на нефть Brent ликвидировал подъем, достигавший ранее 0,5%, и перешел к снижению, подешевев до $79,25 за баррель к 14:32 мск против $79,40 на конец предыдущей сессии. Цена ноябрьской WTI замедлила подъем до менее чем 0,1% и составила $70,86 за баррель.

"Мы защищаем страны Ближнего Востока, без нас они бы недолго оставались в безопасности, и все же они продолжают стремиться к все более и более высоким ценам на нефть. Мы это запомним!" - говорится в твите президента.

В апреле и в начале июня Д.Трамп выражал недовольство ростом цен на нефть. Сразу после заседания ОПЕК 22 июня он призвал картель существенно увеличивать нефтедобычу. В июле американский президент обвинил членов организации в манипулировании нефтяными ценами.

В самом картеле на твиты Д.Трампа реагируют по-разному. ОПЕК читает заявления президента США в Twitter вместе со множеством других сигналов от потребителей нефти, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих. А министр нефти Ирана Бижан Зангане обвинил президента США в попытках оказывать давление на ОПЕК и назвал его требования оскорблением.

В начале ноября в США пройдут промежуточные выборы, и тема высоких цен на бензин, вызванных ростом цен на нефть на мировом рынке, очень близка и политикам, и избирателям.

В ближайшие выходные в Алжире пройдет встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+, на которой ряд представителей ОПЕК обещали скорректировать прогнозы.

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Тэги: США, ОПЕК, НЕФТЬ, ПРИЗЫВЫ


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