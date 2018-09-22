В России могут появиться роботы-десантники

"Технодинамика" разрабатывает десантные системы для военных робототехнических комплексов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе холдинга.
"Мы ведём работы в данном направлении", - сообщили в пресс-службе, отвечая на соответствующий вопрос.
В состав холдинга входит "НПП Парашютостроения" - один из ведущих российских разработчиков парашютных систем. Среди прочего предприятие разрабатывают для ВДВ парашютную систему Д-14 "Шелест", совместимую с экипировкой "Ратник" и парашютную систему для космического корабля "Федерация".
Ранее в марте министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что серийное производство боевых роботов для российской армии может начаться уже в этом году.
"Мы начали создавать боевых роботов. Заканчиваются их государственные и войсковые испытания. И надеюсь, что уже в этом году мы начнем серийное производство", - заявил С.Шойгу.
В марте прошлого года вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в интервью "Интерфаксу" анонсировал поступление в российскую армию боевых роботов.
"Задача - вывести нашего человека из сектора поражения на безопасное расстояние, но так, чтобы он сам видел врага и был способен его поразить. Наша цель - превратить военнослужащего в оператора робототехнической системы, способной выполнять любые боевые задачи", - сказал Д.Рогозин.
"Прогресс будет двигаться именно в этом направлении: в максимальном развитии искусственного разума, робототехнических средств, в том числе беспилотных. Война будущего будет очень технологичной, очень высокоточной и очень дистанционной", - заявил вице-премьер.
В данный момент официально известно о разработках для российских военных нескольких ударных роботов, в том числе "Уран-9", "Нерехта", "Соратник", "Кунгас", "Платформа-М" и "Арго". По сообщениям Минобороны РФ, по крайней мере, два из них прошли апробацию в Сирии.
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