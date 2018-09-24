Казахстан передал эстафету огня зимней Универсиады-2019 Китаю, 29 сентября начнется российский этап эстафеты

Казахстанский мегаполис Алматы в понедельник принял эстафету огня зимней Универсиады, которая пройдет в Красноярске в 2019 году.

В Алматы эстафета стартовала с площадки перед дворцом спорта им. Балуана Шолака и завершилась на сцене перед Дворцом Республики, сообщил городской информационно-спортивный центр.

Право начать эстафету в Алматы было предоставлено чемпиону олимпийских игр 2000 года по боксу Ермахану Ибраимову. Далее 15 факелоносцев пробежали 2,5 км по проспекту Абая. Среди участников эстафеты были делегаты из России и именитые спортсмены Казахстана.

Далее колба с огнем была передана Китаю, так как следующий этап пройдет 26 сентября в Харбине.

Эстафета огня стартовала 20 сентября, в Международный день студенческого спорта, в Турине (Италия), где состоялась торжественная церемония зажжения огня универсиады-2019.

29 сентября начнется российский этап эстафеты огня, она пройдет в 30 крупных городах страны. Завершится эстафета 1 марта 2019 года в Красноярске.