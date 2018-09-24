Вице-премьер Болгарии Каракачанов посетит Азербайджан для участия в выставке ADEX-2018

Вице-премьер, министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов в понедельник совершит визит в Азербайджан, сообщает сайт болгарского оборонного ведомства.

Согласно информации, целью визита является участие министра в III-ей Международной выставке оборонной промышленности "ADEX-2018".

«В рамках визита в Азербайджан К.Каракачанов проведет встречу с президентом Ильхамом Алиевым, первым вице-премьером Ягубом Эюбовым и азербайджанским коллегой генерал-полковником Закиром Гасановым»,- говорится в сообщении.

Минобороны Болгарии отмечает, что в Баку К.Каракачанова будут сопровождать заместитель министра обороны Анатолий Величков, исполнительный директор ОАО «Терем-Холдинга» Иван Досков и эксперты из оборонного ведомства.

Международная выставка оборонной промышленности "ADEX-2018" пройдет в Азербайджане 25-27 сентября.

Международная выставка "ADEX" проходит в Баку под патронатом президента Азербайджана с 2014 года, организатором выставки выступает Министерство оборонной промышленности. Выставка проводится раз в два года.

Ф.Исазаде