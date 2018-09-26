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ТЭК 26.09.2018 12:19

СХПП отбирает консультанта по обеспечению электроэнергией промышленных парков

ООО «Сумгайытский химико-промышленный парк» (СХПП) отбирает консультанта для бесперебойного обеспечения электроэнергией промышленных парков.

СХПП является оператором ряда промпарков, действующих в Азербайджане.

Отбор проводится методом котировки.

Телефон для справок (012) 488 80 65.

В настоящее время СХПП является оператором в Азербайджане 4 промышленных парков: Сумгайытского химико-промышленного, Мингечевирского, Пираллахинского и Балаханинского промпарков.

Б.Рустамбеков

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: СХПП, ПРОМПАРКИ, ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]