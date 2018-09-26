СХПП отбирает консультанта по обеспечению электроэнергией промышленных парков

ООО «Сумгайытский химико-промышленный парк» (СХПП) отбирает консультанта для бесперебойного обеспечения электроэнергией промышленных парков.

СХПП является оператором ряда промпарков, действующих в Азербайджане.

Отбор проводится методом котировки.

Телефон для справок (012) 488 80 65.

В настоящее время СХПП является оператором в Азербайджане 4 промышленных парков: Сумгайытского химико-промышленного, Мингечевирского, Пираллахинского и Балаханинского промпарков.

Б.Рустамбеков