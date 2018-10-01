Россия внесет до $3 млн в ФАО на техническую помощь Сирии в восстановлении сельского хозяйства - распоряжение правительства

Россия направит в фонд Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) до $3 млн на содействие Сирии в области развития сельского хозяйства.
"Внести в 2018 году за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета добровольный целевой взнос РФ в размере до $3 млн в фонд Продовольственной и сельскохозяйственной организации объединенных наций на финансирование расходов, связанных с реализацией проекта по оказанию технической помощи САР в области восстановления и устойчивого развития сельского хозяйства", - говорится в распоряжении правительства от 28 сентября.
Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
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