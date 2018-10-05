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Регион 05.10.2018 13:21

Экс-президент Армении Саргсян съезжает с правительственной дачи

Бывший президент Армении Серж Саргсян намерен покинуть резиденцию в комплексе правительственных особняков, где он жил после своей отставки и смены власти в стране, сообщает новостной портал Aysor.am со ссылкой на руководителя офиса экс-президента Наири Петросяна.

"С.Саргсян принял решение, что больше не будет жить на правительственной даче, в разумные сроки покинет эту территорию и переедет в другой особняк", - сказал руководитель офиса экс-президента.

Он также отметил, что в ходе всего периода переговоров о выборе жилья для экс-президента с руководителем аппарата премьер-министра Армении офис С.Саргсяна не выдвигал никаких требований.

"С руководителем аппарата премьер-министра мы договорились, что в вопросе выбора места жилья для С.Саргсяна в качестве критерия будут приниматься решения, уже найденные для первого и второго президентов Армении. Решение должно было быть логическим - соответствовать требованиям безопасности подобного жилья. За это время С.Саргсян не счел целесообразным принять предложенный правительством вариант жилья, исходя из ряда причин", - заявил Н.Петросян.

Ранее руководитель аппарата премьер-министра Армении Эдуард Агаджанян заявил, что правительство предложило С.Саргсяну ряд вариантов жилья, которые были отклонены. В частности, согласно публикациям в СМИ, С.Саргсян желает получить особняк комплекса зданий, принадлежащего Службе нацбезопасности.

Последним предложением правительства Армении С.Саргсяну был особняк стоимостью $1,2 млн в одном из спальных районов Еревана. Глава аппарата премьера заявил журналистам, что это окончательное предложение.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ЭКС/ПРЕЗИДЕНТ, ПЕРЕЕЗД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]