Экс-президент Армении Саргсян съезжает с правительственной дачи

Бывший президент Армении Серж Саргсян намерен покинуть резиденцию в комплексе правительственных особняков, где он жил после своей отставки и смены власти в стране, сообщает новостной портал Aysor.am со ссылкой на руководителя офиса экс-президента Наири Петросяна.

"С.Саргсян принял решение, что больше не будет жить на правительственной даче, в разумные сроки покинет эту территорию и переедет в другой особняк", - сказал руководитель офиса экс-президента.

Он также отметил, что в ходе всего периода переговоров о выборе жилья для экс-президента с руководителем аппарата премьер-министра Армении офис С.Саргсяна не выдвигал никаких требований.

"С руководителем аппарата премьер-министра мы договорились, что в вопросе выбора места жилья для С.Саргсяна в качестве критерия будут приниматься решения, уже найденные для первого и второго президентов Армении. Решение должно было быть логическим - соответствовать требованиям безопасности подобного жилья. За это время С.Саргсян не счел целесообразным принять предложенный правительством вариант жилья, исходя из ряда причин", - заявил Н.Петросян.

Ранее руководитель аппарата премьер-министра Армении Эдуард Агаджанян заявил, что правительство предложило С.Саргсяну ряд вариантов жилья, которые были отклонены. В частности, согласно публикациям в СМИ, С.Саргсян желает получить особняк комплекса зданий, принадлежащего Службе нацбезопасности.

Последним предложением правительства Армении С.Саргсяну был особняк стоимостью $1,2 млн в одном из спальных районов Еревана. Глава аппарата премьера заявил журналистам, что это окончательное предложение.