MIDA отбирает подрядчиков в рамках строительства второго комплекса соцжилья в Баку

ООО «MIDA» при Государственном агентстве жилищного строительства Азербайджана отбирает подрядчиков в рамках строительства многоквартирного жилого комплекса в поселке Говсаны в Сураханском районе Баку, отмечается в объявлении общества.

Отбор проводится методом открытого тендера.

По условиям тендера, объем работ включает: строительство семиэтажного жилого дома №7, состоящего из секций 1-3 (лот№1); секций 4-5 семиэтажного жилого дома №7 (лот №2); строительство 10-тиэтажных жилых домов №8 и №9, а также детсада №13 на 90 мест (лот №3); строительство 10-тиэтажных жилых домов №10 и №11, а также детсада №14 на 90 мест (лот №4); строительство и оснащение оборудованием средней школы на 1920 учеников (лот №5).

Стоимость участия в тендере по лотам №1 и №5 составляет 900 манат, по лотам №2, №3 и №4 – 700 манат.

Тендерные предложения компаний принимаются до 20 ноября 2018 года. Тендерная процедура состоится 21 ноября.

Как сообщалось, в пос. Говсан на площади в 20 га будет построен второй жилой комплекс социального жилья. На территории ЖК будет построено 11 жилых домов, из которых 7 будут семиэтажными и 18-тиблочными, еще 4 дома – десятиэтажные и одноблочные.

В ЖК будет 3,002 тыс. квартиры, из которых 280 – однокомнатные, 1481 – двухкомнатные, 940 – трехкомнатные и 301 четырехкомнатные. Площадь однокомнатных квартир составит 32-35 кв. метра, двухкомнатных – 51-54 кв. метра, трехкомнатных – 64-68 кв. метров, четырехкомнатных – 79-86 кв. метра. Все квартиры будут полностью отремонтированными и оснащены кухонной мебелью.

Кроме этого, на территории ЖК будет построена и социальная инфраструктура. В частности, два детских сада на 260 мест, школа на 1920 учеников, торговый центр, больница.

ООО "MIDA" в феврале 2017 года получило земельный участок площадью 20 га в западной части пос. Говсаны для строительства доступного жилья. Данный земельный участок находится между автомобильной дорогой Зых - аэропорт и поселком Говсан.

А.Азизов