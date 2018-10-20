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СНГ 20.10.2018 09:00

За время операции в Сирии уничтожены 87,5 тыс. боевиков - министр обороны РФ

За три года участия российской группировки в боевых действиях в Сирии при её поддержке полностью разгромлены бандформирования ИГИЛ, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Всего за время операции уничтожено свыше 87,5 тыс. боевиков, освобождено 1 тыс. 411 населённых пунктов и более 95% территории Сирии", - сообщил С.Шойгу, выступая в субботу на Пятом совещании министров обороны АСЕАН и партнёров по диалогу ("СМОА плюс").

Министр также отметил, что в Сирии "освобождены ключевые населённые пункты и деблокированы основные коммуникации".

"В настоящее время сирийские вооружённые силы контролируют территорию, на которой проживает более 90% населения страны", - сказал С.Шойгу.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, СИРИЯ, БОЕВИКИ, УНИЧТОЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]