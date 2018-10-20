За время операции в Сирии уничтожены 87,5 тыс. боевиков - министр обороны РФ

За три года участия российской группировки в боевых действиях в Сирии при её поддержке полностью разгромлены бандформирования ИГИЛ, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Всего за время операции уничтожено свыше 87,5 тыс. боевиков, освобождено 1 тыс. 411 населённых пунктов и более 95% территории Сирии", - сообщил С.Шойгу, выступая в субботу на Пятом совещании министров обороны АСЕАН и партнёров по диалогу ("СМОА плюс").
Министр также отметил, что в Сирии "освобождены ключевые населённые пункты и деблокированы основные коммуникации".
"В настоящее время сирийские вооружённые силы контролируют территорию, на которой проживает более 90% населения страны", - сказал С.Шойгу.
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