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Внешняя политика 23.09.2023 09:05

Главы МИД России, Ирана и Турции настроены на урегулирование ситуации в Сирии на основе уважения ее суверенитета и территориальной целостности

Главы МИД РФ, Ирана и Турции Сергей Лавров, Хосейн Амир Абдоллахиан и Хакан Фидан на встрече в астанинском формате на "полях" мероприятий по линии ГА ООН подтвердили настрой "тройки" государств-гарантов на продолжение консолидированных усилий по содействию комплексному урегулированию в Сирии на основе строгой приверженности принципам уважения ее суверенитета, отмечается в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

"Проведен углубленный обмен мнениями о развитии ситуации в Сирийской Арабской Республике и вокруг нее с акцентом на задачи обеспечения устойчивой стабилизации в этой стране. В данном контексте подчеркнута ведущая роль "Астанинского формата" и подтвержден настрой "тройки" государств-гарантов на продолжение консолидированных усилий по содействию комплексному урегулированию в Сирии на основе строгой приверженности принципам уважения ее суверенитета, единства и территориальной целостности. Акцентирована востребованность мобилизации внешней помощи САР, в том числе в интересах ее постконфликтного восстановления и активизации возвращения на родину сирийских беженцев", - говорится в опубликованном на сайте МИД РФ сообщении.

После трехсторонней встречи министры иностранных дел России, Ирана и Турции провели консультации с участием спецпосланника Генсекретаря ООН по Сирии Гейра Педерсена.

"Состоялось обсуждение тематики продвижения политического процесса, ведомого и осуществляемого самими сирийцами при поддержке ООН. Внимание уделено задаче налаживания эффективной деятельности межсирийского Конституционного комитета. Рассмотрены вопросы оказания гуманитарного содействия всем нуждающимся сирийцам в соответствии с нормами и принципами международного гуманитарного права, без дискриминации и политизации", - сообщило российское внешнеполитическое ведомство.

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Тэги: РОССИЯ, МИД, СИРИЯ, УРЕГУЛИРОВАНИЕ


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