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Дальнее зарубежье 29.10.2018 17:01

Глава МВД ФРГ сожалеет об отказе Меркель баллотироваться на пост председателя ХДС

Министр внутренних дел Германии и премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер в понедельник заявил, что с сожалением воспринял сообщение о том, что канцер Ангела Меркель не планирует выставлять свою кандидатуру на пост председателя Христианско-демократического союза (ХДС), передают в понедельник немецкие СМИ.

"Мне очень жаль", - сказал министр.

Ранее в понедельник А.Меркель на заседании президиума партии ХДС заявила, что не станет баллотироваться на должность председателя партии.

Ожидалось, что кандидатура канцлера будет выдвинута в очередной раз на партийном съезде в Гамбурге, который пройдет 7-8 декабря. А.Меркель руководит партией с апреля 2000 года.

По информации телеканала "Вельт", решение последовало за неудачей партии на выборах в федеральной земле Гессен, которые прошли накануне - канцлер, таким образом, сделала выводы. На выборах партия показала первый результат, но сильно потеряла в поддержке.

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Тэги: ФРГ, МВД, МЕРКЕЛЬ, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]