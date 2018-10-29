Глава МВД ФРГ сожалеет об отказе Меркель баллотироваться на пост председателя ХДС

Министр внутренних дел Германии и премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер в понедельник заявил, что с сожалением воспринял сообщение о том, что канцер Ангела Меркель не планирует выставлять свою кандидатуру на пост председателя Христианско-демократического союза (ХДС), передают в понедельник немецкие СМИ.

"Мне очень жаль", - сказал министр.

Ранее в понедельник А.Меркель на заседании президиума партии ХДС заявила, что не станет баллотироваться на должность председателя партии.

Ожидалось, что кандидатура канцлера будет выдвинута в очередной раз на партийном съезде в Гамбурге, который пройдет 7-8 декабря. А.Меркель руководит партией с апреля 2000 года.

По информации телеканала "Вельт", решение последовало за неудачей партии на выборах в федеральной земле Гессен, которые прошли накануне - канцлер, таким образом, сделала выводы. На выборах партия показала первый результат, но сильно потеряла в поддержке.