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Бизнес и законодательство 31.10.2018 17:10

Азербайджан вошел в десятку стран по числу успешных реформ – отчет Doing Business 2019

Азербайджан занял 25-ое место среди 190 стран в рейтинге "Doing-Business - 2019: "Тренинг и реформы", подготовленным Всемирным банком и Международной финансовой корпорацией.

Как сообщалось ранее, Азербайджан занял 57-ое место среди 190 стран в рейтинге "Doing-Business - 2018: "Реформы для создания рабочих мест".

Показатель Азербайджана в обновленном рейтинге составил 78.64 (в прошлогоднем – 71.54).

Согласно отчету, опубликованному на сайте Doing Business, Азербайджан за период с июня 2017 года по июнь 2018 года провел восемь успешных реформ. Эти реформы касались получения разрешений на строительство, регистрации прав на недвижимость, подключения к системе энергоснабжения, получения кредитов, налогообложения, защиты миноритарных акционеров, международной торговли и разрешения неплатежеспособности.

В связи с этим Азербайджан вошел в десятку стран-реформаторов.

В частности, Азербайджан упростил систему выдачи разрешений на строительство (разрешения теперь выдаются только исполнительной властью Баку); повысил систему прозрачности при регистрации собственности; улучшил законодательство для облегчения доступа к кредитам, в том числе создал частное Кредитное бюро; упростил систему оплаты налогов за счет электронных новшеств в этой системе; стал применять практику «зеленого коридора» и оптимизировал электронные таможенные процедуры для устранения торговых барьеров.

По ряду индикаторов Азербайджан улучшил свое место в глобальном рейтинге: по индикатору "защита миноритарных акционеров" Азербайджан в рейтинге занимает 2-ое место (в прошлом году – 10-ое место), "регистрация прав собственности" - 17-ое место (21-ое место), "подключение к системе энергоснабжения" – 74-ое (102-ое), "оплата налогов" – 28-ое (35-ое место), "разрешение проблем неплатежеспособности" – 45-ое (47-ое), "получение разрешений на строительство" – 61-ое (161-ое), "получение кредитов" - - 22-ое(122-ое), "начала бизнеса" – 9-ое место (18-ое).

Лишь по индикаторам "исполнения контрактов" (40-ое место) и "международная торговля" (84-ое место) Азербайджан несколько ухудшил позиции (год назад Азербайджан занимал 38-ое и 83-ое место).

Среди постсоветских стран Азербайджан в рейтинге опережают Грузия (6-ое место), Литва (14-ое), Эстония (16-ое), Латвия (19-ое).

Армения в рейтинге занимает 41-ое, Россия – 31-ое, Турция – 43-е.

На первом месте рейтинга – Новая Зеландия, на втором – Сингапур. В топ-10 попали Дания, Гонконг, Южная Корея, Грузия, Норвегия, США, Великобритания, Македония.

За истекший год в мире было проведено 314 реформ в области улучшения делового климата. Это "новый рекорд, установленный правительствами стран в сфере устранения административных барьеров на пути развития частного сектора", отмечает ВБ.

Список аутсайдеров стабилен. На последнем месте вновь Сомали, рядом расположились Эритрея, Венесуэла, Йемен, Ливия, Южный Судан, ДР Конго, ЦАР.

А.Азизов

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Тэги: ВБ, БИЗНЕС, ИССЛЕДОВАНИЕ


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