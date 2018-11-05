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Дальнее зарубежье 05.11.2018 18:49

Сирия обвинила проамериканскую коалицию в применении запрещенных боеприпасов и гибели детей

Проамериканская коалиция против запрещенной в РФ террористической группировки ИГ применила при авианалете на город Хаджин в провинции Дейр-эз-Зор боеприпасы с запрещенным международными соглашениями белым фосфором, сообщило сирийское информационное агентство САНА.

"Международная коалиция применила снаряды с запрещенным международными конвенциями белым фосфором при авиаударе по Хаджину на востоке Дейр-эз-Зора", - сообщает агентство со ссылкой на местные источники.

Ранее агентство также сообщило, что в результате налета на деревню Шааф в Дейр-эз-Зоре погибли мирные жители, включая трех детей.

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Тэги: СИРИЯ, КОАЛИЦИЯ, БОЕПРИПАСЫ, ПРИМЕНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]