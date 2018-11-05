Сирия обвинила проамериканскую коалицию в применении запрещенных боеприпасов и гибели детей

Проамериканская коалиция против запрещенной в РФ террористической группировки ИГ применила при авианалете на город Хаджин в провинции Дейр-эз-Зор боеприпасы с запрещенным международными соглашениями белым фосфором, сообщило сирийское информационное агентство САНА.

"Международная коалиция применила снаряды с запрещенным международными конвенциями белым фосфором при авиаударе по Хаджину на востоке Дейр-эз-Зора", - сообщает агентство со ссылкой на местные источники.

Ранее агентство также сообщило, что в результате налета на деревню Шааф в Дейр-эз-Зоре погибли мирные жители, включая трех детей.