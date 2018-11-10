В ЕС осуждают предполагаемое вмешательство России в дела Австрии

В Евросоюзе назвали неприемлемым вмешательство России во внутренние дела других государств в связи с арестом в Австрии предполагаемого агента российских спецслужб.
"Нам известно об аресте австрийского полковника по обвинению в шпионаже для России, ведущихся в Австрии расследованиях, а также о решении австрийского министра иностранных дел отменить свою поездку в Москву", - заявил "Интерфаксу" в Брюсселе один из официальных представителей ЕС.
"Неуважение суверенитета государств и вмешательство в их внутренние дела неприемлемы. ЕС всегда четко заявлял об этом и признает проблему, которую представляет Россия, о чем свидетельствуют и недавние дебаты в Европейском совете", - отметил собеседник агентства.
Ранее в пятницу стало известно, что глава МИД Австрии Карин Кнайсль отменила планировавшуюся на начало декабря поездку в РФ в связи с задержанием отставного полковника австрийской армии по подозрению в сборе разведданных для Москвы.
Соответствующее заявление сделал в пятницу канцлер Австрии Себастьян Курц. Перед журналистам выступил и министр обороны Марио Кунасек, он и проинформировал К.Кнайсль о подозрениях. По слова канцлера и министра обороны, в настоящее время прокуратура ведет расследование данного дела.
По данным австрийских СМИ, бывший офицер, ныне пенсионер, в период своей службы в австрийской армии около 20 лет занимался шпионажем в пользу России. Газета "Кронен цайтунг" со ссылкой на неназванные источники указывает, что офицер получил за сбор разведданных в общей сложности около 300 тыс. евро.
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