Подозреваемый в шпионаже в пользу Москвы, вероятно, работал в Минобороны Австрии - СМИ

Предполагаемый шпион, передававший секретные данные России, мог работать в министерстве обороны Австрии в Вене, сообщает в субботу австрийское издание "Профиль".
"Последним местом работы предполагаемого шпиона, который мог передавать секретную информацию России, вероятно, было министерство обороны Австрии", - говорится в сообщении издания.
Накануне австрийские СМИ сообщили, что бывший офицер, ныне пенсионер, в период своей службы в австрийской армии около 20 лет занимался шпионажем в пользу России. Газета "Кронен цайтунг" со ссылкой на неназванные источники указала, что офицер получил за сбор разведданных в общей сложности около 300 тыс. евро.
В связи с задержанием отставного полковника австрийской армии глава МИД Австрии Карин Кнайсль отменила планировавшуюся на начало декабря поездку в РФ. В свою очередь, канцлер Австрии Себастьян Курц отметил, что "шпионаж недопустим и должен осуждаться", а также сказал, что будет обсуждать дальнейшие шаги в отношении РФ со своими европейскими партнерами.
Со своей стороны МИД РФ выразил протест в связи с утверждениями властей Австрии о подозрении в шпионаже в пользу России бывшего полковника австрийской армии и предупредил, что эти заявления привели к осложнению российско-австрийских отношений.
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