Оман поддержит сокращение нефтедобычи ОПЕК+ на 1 млн б/с, рынок перенасыщен

Министр нефти Омана Мохаммед аль-Румхи считает, что нефтяной рынок находится в состоянии перенасыщения и поддержит сокращение нефтедобычи на 1 млн баррелей в сутки, передаёт его слова агентство Bloomberg.
По его словам, многие в ОПЕК+ разделяют точку зрения, что нужны сокращения.
"Нам нужен консенсус. Если у нас было бы соглашение со всеми, было бы хорошо", - сказал он.
Замминистра энергетики Казахстана Магзум Мирзагалиев сообщил журналистам, что министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих считает, что снижать добычу надо от уровня августа-сентября-октября 2018 года.
По его словам, пока нет понимания, насколько нужно или нет снижать добычу. Это будет, в частности, зависеть от того, какая база будет принята для снижения.
В свою очередь, Казахстан хотел бы принять для себя за базу снижения добычу в ноябре-декабре 2018 года, при этом Казахстан исходит из того, что добыча на Кашаганском месторождении будет расти, а на других месторождениях находится на стабильном уровне.
Министр обороны Азербайджана выразил соболезнование в связи с жертвами взрывов на военном складе в Турции
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии 25 раз – Минобороны Азербайджана
Баку не планирует закрывать посольство в Швеции – МИД Азербайджана
Мать и сын разбились насмерть при падении из окна в Тольятти
В Москве эвакуируют Белорусский и Киевский вокзалы
ГААД получит около 5 млн манатов на реконструкцию автодороги на юге Азербайджана
ИВ Мингячевира направит около 4 млн манатов на замену и ремонт кровли многоквартирных домов
Президент Алиев выделил средства на восстановление 121 частного дома, пострадавшего в результате обстрелов с армянской стороны
Талибы сожгли базу афганской армии в северном Афганистане, много жертв
Путин спокойно относится к учениям НАТО близ российских границ
Путин рассчитывает встретиться с Трампом на полях G20, к диалогу готов
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
В Баку прошла презентация Орловского государственного института культуры
Клиенты ВТБ (Азербайджан) могут вносить наличные в банкоматах AzərTürk Bank
Caspian European Club организовал бизнес-тур в ООО «Парк высоких технологий» НАНА
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»