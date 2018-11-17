Турция призывает США прекратить поддержку сирийских курдов

Анкара ожидает, что Вашингтон выполнит обещание и прекратит сотрудничество с курдскими Отрядами народной самообороны (YPG) в Сирии, заявил в субботу министр обороны Турции Хулуси Акар.

"Анкара считает неприемлемыми продолжающиеся поставки США террористам YPG оружия и боеприпасов, несмотря на ликвидацию большей части боевиков "Исламского государства" в Сирии", - отметил Х.Акар.

Ранее на этой неделе представители американских властей заявляли, что сотрудничество Вашингтона с Отрядами народной самообороны носит "временный и тактический характер". Этот комментарий поступил после того, как турецкие и американские военные расширили совместное патрулирование в районе Манбиджа на севере Сирии.