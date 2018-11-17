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Регион 17.11.2018 13:11

Турция призывает США прекратить поддержку сирийских курдов

Анкара ожидает, что Вашингтон выполнит обещание и прекратит сотрудничество с курдскими Отрядами народной самообороны (YPG) в Сирии, заявил в субботу министр обороны Турции Хулуси Акар.

"Анкара считает неприемлемыми продолжающиеся поставки США террористам YPG оружия и боеприпасов, несмотря на ликвидацию большей части боевиков "Исламского государства" в Сирии", - отметил Х.Акар.

Ранее на этой неделе представители американских властей заявляли, что сотрудничество Вашингтона с Отрядами народной самообороны носит "временный и тактический характер". Этот комментарий поступил после того, как турецкие и американские военные расширили совместное патрулирование в районе Манбиджа на севере Сирии.

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Тэги: ТУРЦИЯ, США, КУРДЫ, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]