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Бизнес и законодательство 17.11.2018 18:02

Товарооборот между Азербайджаном и Грузией за 9 месяцев составил $450 млн - министр

Взаимный товарооборот между Баку и Тбилиси за 9 месяцев текущего года составил $450 млн, заявил министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев.

«Взаимный товарооборот в январе-сентябре текущего года составил $450 млн. Экспорт азербайджанских товаров в Грузию вырос на 8%», - сказал он на встрече с делегацией во главе с министром экономики Грузии Иване Мачавариани, сообщает пресс-служба Министерства экономики Азербайджана.

По словам Ш.Мустафаева, объем взаимного товарооборота в 2017 году составил $545 млн.

«В прошлом году экспорт азербайджанских товаров в Грузию увеличился на 13%», - сказал он.

Как сообщалось, ранее премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил о намерениях по доведению объемов взаимного товарооборота между Баку и Тбилиси до $1 млрд.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ГРУЗИЯ, ТОВАРООБОРОТ, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]