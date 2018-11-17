Товарооборот между Азербайджаном и Грузией за 9 месяцев составил $450 млн - министр

Взаимный товарооборот между Баку и Тбилиси за 9 месяцев текущего года составил $450 млн, заявил министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев.

«Взаимный товарооборот в январе-сентябре текущего года составил $450 млн. Экспорт азербайджанских товаров в Грузию вырос на 8%», - сказал он на встрече с делегацией во главе с министром экономики Грузии Иване Мачавариани, сообщает пресс-служба Министерства экономики Азербайджана.

По словам Ш.Мустафаева, объем взаимного товарооборота в 2017 году составил $545 млн.

«В прошлом году экспорт азербайджанских товаров в Грузию увеличился на 13%», - сказал он.

Как сообщалось, ранее премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил о намерениях по доведению объемов взаимного товарооборота между Баку и Тбилиси до $1 млрд.

Р.Бабаев