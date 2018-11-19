В Сирии погибли более 40 экстремистов из Грузии, 15 продолжают там воевать - спецслужба

В боевых действиях в Сирии на сегодняшний день, предположительно, продолжают принимать участие 15 граждан Грузии, заявил глава контртеррористического центра грузинской Службы госбезопасности Ираклий Чимакадзе.

"По нашей информации, на сегодняшний день в Сирии в боевых действиях участвуют 15 граждан Грузии, 43 погибших (за все время боевых действий)", - сообщил И.Чимакадзе в интервью грузинской газете "Квирис палитра" ("Палитра недели"), опубликованном на сайте издания в понедельник.

По его словам, работа по установлению личностей тех, кто находился в зоне конфликта, началась с 2012 года после того, как стало известно о том, что воевать в Сирию стали направляться и граждане Грузии.

При этом глава контртеррористического центра утверждает, что в последние годы, включая благодаря ужесточению законодательства в Грузии, фактов выезда грузинских граждан в Сирию с целью участия в боевых действиях "фактически не зафиксировано".

Он также отметил, что Грузия постоянно обменивается информацией со стратегическими партнерами, что дает возможность максимально пресекать транзитное перемещение членов террористических организаций на территории Грузии.

Ранее грузинские СМИ неоднократно писали о том, что в Сирии в рядах "Исламского государства" могут воевать несколько десятков граждан Грузии. Летом издания сообщали о том, что за время боевых действий в Сирии и Ираке погибло около трех десятков выходцев из Панкисского ущелья Грузии, включая одного из лидеров ИГ Тархана Батирашвили (Абу Умар аш-Шишани). Западные СМИ называли Т.Батирашвили "военным министром" ИГ. По их данным, он погиб в 2016 году.