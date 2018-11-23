Узбекистан и ЕС начали переговоры о новом соглашении о сотрудничестве - МИД

Глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Федерика Могерини на встрече в Брюсселе запустили переговорный процесс по новому двустороннему соглашению о расширенном партнерстве и сотрудничестве, которое должно заменить договор, действующий с 1999 года, сообщила в пятницу пресс-служба узбекского внешнеполитического ведомства.

"Федерика Могерини передала Абдулазизу Камилову проект соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Узбекистаном и Евросоюзом, которое должно заменить действующее с 1 июля 1999 года соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Республикой Узбекистан и Европейским Союзом и (входящими в него - ИФ) государствами-членами", - говорится в сообщении.

Стороны подчеркнули, что запланированная на 2019 год встреча на высшем уровне позволит открыть новую страницу в истории двусторонних отношений. В этом контексте начинающиеся 23 ноября переговоры по проекту соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве свидетельствует о намерении Узбекистана и ЕС укреплять и развивать взаимодействие, отмечается в сообщении.

"Посетив Узбекистан дважды за последний год, я смогла лично убедиться в масштабных реформах, которые страна проводит, а также в конструктивной роли, которую она играет с точки зрения региональной динамики", - заявила Ф.Могерини, слова которой приводятся в сообщении.

"Новое соглашение позволит и дальше поддерживать проводимые реформы, укреплять политические и экономические связи, совместно работать над общими вызовами", - заявила глава европейской дипломатии.

В ходе встречи отмечалось, что реформы по либерализации экономики Узбекистана открывают возможности для расширения присутствия европейского бизнеса и новых инвестиций на рынке республики, роста взаимной торговли. Это подтверждается тем, что за девять месяцев 2018 года товарооборот между Узбекистаном и ЕС составил $2,23 млрд, что на 17% больше, чем за аналогичный период предыдущего года, говорится в сообщении.

А.Камилов и Ф.Могерини также обменялись мнениями относительно повестки дня очередной межрегиональной встречи "Центральная Азия - Европейский союз", обсудили приоритеты расширения сотрудничества между Узбекистаном и Евросоюзом.

Главы внешнеполитических ведомств также обсудили ход реализации положений Ташкентской декларации, принятой 27 марта 2018 года на международной конференции по Афганистану, в работе которой принимала участие делегация ЕС во главе с Ф.Могерини.