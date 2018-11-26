В Азербайджане официанты, портные и парикмахеры могут стать плательщиками упрощенного налога

Правительство Азербайджана предлагает ряд изменений для плательщиков упрощенного налога, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве налогов.
Это предусмотрено пакетом изменений в Налоговый кодекс Азербайджана, представленного для обсуждения в парламент.
«Изменения затронут ставку упрощенного налога, а также плательщиков этого вида налога и объекты налогообложения», - отметили в министерстве.
Согласно изменениям, предлагается ввести единую ставку упрощенного налога в размере 2%. Ранее ставка упрощенного налога составляла 4% в Баку и 2% - в других городах и районах, а также в Нахчыванской автономной республике.
Изменения также подразумевают расширения списка лиц, не обладающих правом быть плательщиками упрощенного налога. В данный список предложено добавить: лиц, занимающихся производственной деятельностью, количество работников которых превышает 5 человек; лиц, занятых предоставлением товаров в оптовой торговле; лиц, оказывающие услуги (за исключением услуг гражданам, не состоящим на учете в качестве налогоплательщика за вычетом услуг); лиц, занимающихся продажей золота, изделий из него, алмазов, а также изделий из кожи и меха; лиц, занимающихся лицензируемой деятельностью (за исключением строительства зданий).
Кроме того, предлагается ликвидировать ставку упрощенного налога в 6% для лиц, занимающихся торговой деятельностью.
Также планируется расширить список физических лиц, занимающихся частной деятельностью (без привлечения работников) и обязанных выплачивать упрощенный налог. В частности, предлагается добавить в этот список парикмахеров, портных и официантов. Ежемесячную ставку упрощенного налога для официантов и портных планируется установить в размере 10 манатов, для парикмахеров – 20 манатов.
А.Мамедов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»