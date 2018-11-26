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Бизнес и законодательство 26.11.2018 13:34

В Азербайджане официанты, портные и парикмахеры могут стать плательщиками упрощенного налога

Правительство Азербайджана предлагает ряд изменений для плательщиков упрощенного налога, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве налогов.

Это предусмотрено пакетом изменений в Налоговый кодекс Азербайджана, представленного для обсуждения в парламент.

«Изменения затронут ставку упрощенного налога, а также плательщиков этого вида налога и объекты налогообложения», - отметили в министерстве.

Согласно изменениям, предлагается ввести единую ставку упрощенного налога в размере 2%. Ранее ставка упрощенного налога составляла 4% в Баку и 2% - в других городах и районах, а также в Нахчыванской автономной республике.

Изменения также подразумевают расширения списка лиц, не обладающих правом быть плательщиками упрощенного налога. В данный список предложено добавить: лиц, занимающихся производственной деятельностью, количество работников которых превышает 5 человек; лиц, занятых предоставлением товаров в оптовой торговле; лиц, оказывающие услуги (за исключением услуг гражданам, не состоящим на учете в качестве налогоплательщика за вычетом услуг); лиц, занимающихся продажей золота, изделий из него, алмазов, а также изделий из кожи и меха; лиц, занимающихся лицензируемой деятельностью (за исключением строительства зданий).

Кроме того, предлагается ликвидировать ставку упрощенного налога в 6% для лиц, занимающихся торговой деятельностью.

Также планируется расширить список физических лиц, занимающихся частной деятельностью (без привлечения работников) и обязанных выплачивать упрощенный налог. В частности, предлагается добавить в этот список парикмахеров, портных и официантов. Ежемесячную ставку упрощенного налога для официантов и портных планируется установить в размере 10 манатов, для парикмахеров – 20 манатов.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: НАЛОГ, УПРОЩЕННЫЙ, ИЗМЕНЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]