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СНГ 04.12.2018 09:19

Могерини подчеркнула одинаковый подход ЕС и США к украинскому вопросу

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини отмечает совпадение интересов Евросоюза и США в противостоянии России по вопросу Украины.

"В последние недели мы видели, что разделяем одинаковый интерес к решению проблемы нарушения Россией территориальной целостности Украины. Только вместе Европа и Америка могут противостоять вызовам, которые Россия выдвигает и на европейской территории, и в других местах", - заявила Ф.Могерини, выступая в понедельник в Школе управления им. Джона Ф.Кеннеди Гарвардского университета.

"Со времени незаконной аннексии Крыма мы постоянно заявляли, что границы не должны и не могут быть изменены военной силой и что, когда этот основной принцип нарушен, мы все находимся в меньшей безопасности", - говорится в тексте выступления высокого представителя ЕС по иностранным делам, распространенном в Брюсселе Европейской внешнеполитической службой.

По ее мнению, последние события в Черном море - это "прямое следствие явного нарушения основных правил мирного сосуществования на европейской территории".

"Европа и Америка вместе указывали на эти нарушения, а также реагировали на них", - отметила Ф.Могерини.

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Тэги: ЕС, МОГЕРИНИ, США, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]