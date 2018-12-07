Путин предложил Ципрасу обсудить региональную и международную повестку

Президент РФ Владимир Путин предложил премьер-министру Греции обсудить ситуацию в регионе и ряд международных вопросов.
"Нам есть о чем поговорить и по ситуации в регионе, и по некоторым международным вопросам", - сказал В.Путин на встрече с Алексисом Ципрасом.
Глава государства поприветствовал греческого премьер-министра, который посещает Россию с визитом. "Рады вас видеть в Москве. В этом году исполнилось 190 лет со дня установления дипломатических отношений между нашими странами", - сказал В.Путин.
В свою очередь А.Ципрас напомнил, что с момента его последнего визита в Россию прошло три года, и сказал, что для него большая честь снова находиться в Кремле.
"Много произошло изменений - Греция нашла свой путь и находится сейчас в достаточно хорошем положении. Но международная повестка дня продолжает оставаться критической", - сказал А.Ципрас.
При этом отношения, которые сложились между Россией и Грецией, остаются насыщенными, и, по словам греческого премьера, "это создает предпосылки для обеспечения стабильности и мира в регионе и в мире в целом".
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»