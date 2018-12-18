В Азербайджане фермеры по линии Минсельхоза с 2007г получили льготных кредитов на 210 млн манатов

Государственная служба по управлению сельскохозяйственными проектами и кредитами в 2018 году приняла на управление 20 проектов, сообщил во вторник журналистам начальник Госслужбы Мирза Алиев.
"Всего в 2018 году мы взяли на управление 20 аграрных проектов, 13 из которых находятся в процессе реализации, реализация еще 7 проектов начнется в ближайшее время», - сказал М.Алиев.
По его словам, с мая 2018 года Служба возобновила кредитование и за истекший период фермерам выдан 151 кредит на общую сумму 10 млн манатов. «Большая часть кредитов выдана в сферах животноводства (84 кредита) и садоводства (19 кредитов)», отметил он.
Глава Госслужбы подчеркнул, что с 2007 года фермерам было выдано 22 тыс. льготных кредитов на сумму 210 млн манатов.
По его словам, Госслужба также реализовала свыше 2,2 тыс. проектов в рамках совместного со Всемирным банком проекта AZRIP-2. "В частности, мы начали создание пилотных групп развития женщин. Всего в 7-ми районах было создано 12 групп, которые объединили 151 женщину. Для поддержки этих групп было создано 7 бизнес-инкубаторов", - отметил М.Алиев.
Он добавил, что в 2019 году Госслужба планирует реализовать еще 6 проектов, 3 из которых будут реализованы совместно с FAO, а еще 3 - с ЕС.
А.Мамедов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»