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СНГ 21.12.2018 10:37

Жээнбеков заявил о необходимости реформ в Киргизии без изменения Конституции

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что не видит необходимости внесения изменений в Конституцию до парламентских выборов 2020 года, стране нужны реформы в рамках действующего основного закона.

"В течение 25 лет в основной закон десять раз были внесены изменения. А в 2010 году через референдум наш народ проголосовал за то, чтобы Конституция не изменялась до 2020 года. Несмотря на это решение народа, в 2016 году Конституция была изменена еще раз. Поэтому, вспоминая события 2010 года, уважая волю народа, считаю, что нет необходимости вносить изменения еще раз", - сказал в пятницу С.Жээнбеков на конференции "80 лет Жогорку Кенешу (парламенту) Киргизии".

По его словам, для развития государства "достаточно сегодняшней Конституции".

С.Жээнбеков отметил, что в рамках действующей Конституции существуют актуальные вопросы, требующие проведения реформ.

"Как безотлагательную проблему могу назвать улучшение экономики нашего государства, создание условий для бизнеса и увеличение прямых инвестиций", - сказал президент Киргизии.

Он добавил, что развитие регионов, административно-территориальная реформа нуждается в законах в рамках действующей Конституции. "Совершенствование законов местных государственных администраций и местных самоуправлений требуют оперативной работы в рамках этой Конституции", - заявил С.Жээнбеков.

"Чтобы не отстать от других стран, требуется продвижение цифровой трансформации и привлечение инновационных технологий в государство. Поэтому парламент должен принять законы для проведения насущных реформ", - подчеркнул он.

"Если мы сегодня увлечемся конституционной реформой, то реформы, о которых я сказал, отодвинутся на второй план. У нас нет столько времени. Мы не успеем подготовиться к следующим парламентским выборам в 2020 году", - сказал С.Жээнбеков.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, КОНСТИТУЦИЯ, РЕФОРМЫ


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