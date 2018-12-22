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СНГ 22.12.2018 18:00

Свыше 10 млн украинцев работают за границей - министр соцполитики

На постоянной основе за границей трудятся 3,2 млн граждан Украины, непостоянно - от 7 до 9 млн человек, заявил министр социальной политики Андрей Рева.

"По официальным данным Государственной миграционной службы и Государственной пограничной службы на постоянной основе за пределами Украины работает 3,2 млн человек. Непостоянно - цифра колеблется от 7 до 9 млн человек", - сказал А.Рева в ходе итоговой пресс-конференции в субботу в Киеве.

По словам министра, больше всего украинцев работает в Польше - около 2 млн человек. Из них около 1 млн человек работают официально, и лишь 400 тыс. из них платят единые социальные взносы в Польше.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, ЗАГРАНИЦА, ЗАРАБОТКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]