Свыше 10 млн украинцев работают за границей - министр соцполитики

На постоянной основе за границей трудятся 3,2 млн граждан Украины, непостоянно - от 7 до 9 млн человек, заявил министр социальной политики Андрей Рева.
"По официальным данным Государственной миграционной службы и Государственной пограничной службы на постоянной основе за пределами Украины работает 3,2 млн человек. Непостоянно - цифра колеблется от 7 до 9 млн человек", - сказал А.Рева в ходе итоговой пресс-конференции в субботу в Киеве.
По словам министра, больше всего украинцев работает в Польше - около 2 млн человек. Из них около 1 млн человек работают официально, и лишь 400 тыс. из них платят единые социальные взносы в Польше.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»