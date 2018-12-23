Партии Армении не стали обжаловать итоги парламентских выборов - ЦИК

Политические объединения, принявшие участие во внеочередных парламентских выборах в Армении 9 декабря, не обжаловали результаты голосования в Конституционном суде, заявил председатель Центральной избирательной комиссии страны Тигран Мукучян.

"Ни одна сила не обратилась в Конституционный суд и не обжаловала их итоги. Срок обжалования истек 21 декабря", - сказал Т.Мукучян журналистам.

По его словам, в ближайшие дни ЦИК проведет заседание, на котором признает Национальное Собрание Армении сформированным.

По итогам выборов в новом парламенте Армении 88 мест получил предвыборный блок "Мой шаг" во главе с и.о. премьер-министра Николом Пашиняном. Партия "Процветающая Армения" (возглавляет бизнесмен Гагик Царукян) получила 26 мандатов, партия "Светлая Армения" (возглавляет депутат парламента Эдмон Марукян) - 18 мандатов.