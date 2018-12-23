Партии Армении не стали обжаловать итоги парламентских выборов - ЦИК

Политические объединения, принявшие участие во внеочередных парламентских выборах в Армении 9 декабря, не обжаловали результаты голосования в Конституционном суде, заявил председатель Центральной избирательной комиссии страны Тигран Мукучян.
"Ни одна сила не обратилась в Конституционный суд и не обжаловала их итоги. Срок обжалования истек 21 декабря", - сказал Т.Мукучян журналистам.
По его словам, в ближайшие дни ЦИК проведет заседание, на котором признает Национальное Собрание Армении сформированным.
По итогам выборов в новом парламенте Армении 88 мест получил предвыборный блок "Мой шаг" во главе с и.о. премьер-министра Николом Пашиняном. Партия "Процветающая Армения" (возглавляет бизнесмен Гагик Царукян) получила 26 мандатов, партия "Светлая Армения" (возглавляет депутат парламента Эдмон Марукян) - 18 мандатов.
Азербайджан последовательно улучшает боеспособность армии за счет современной военной техники – Гасанов
Президент Азербайджана выбран в Турции «Главой государства года»
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
Трубоукладчик Pioneering Spirit начал строить "Северный поток 2" в Финляндии
Пашинян рассчитывает на успех переговоров о цене на газ для Армении
Тела пятерых погибших подняты из шахты в Соликамске
Тело второго погибшего в шахте в Соликамске доставлено на поверхность
Пассажирский лайнер вернулся в московский аэропорт из-за отказа двигателя
ИВ Биласуварского района направит около 3 млн манатов на строительство жилого дома
Азерсу получит 23 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Габалы
Япония выделит около $90 тыс. на строительство системы водоснабжения на юге Азербайджана
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»