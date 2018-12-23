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СНГ 23.12.2018 13:40

Партии Армении не стали обжаловать итоги парламентских выборов - ЦИК

Политические объединения, принявшие участие во внеочередных парламентских выборах в Армении 9 декабря, не обжаловали результаты голосования в Конституционном суде, заявил председатель Центральной избирательной комиссии страны Тигран Мукучян.

"Ни одна сила не обратилась в Конституционный суд и не обжаловала их итоги. Срок обжалования истек 21 декабря", - сказал Т.Мукучян журналистам.

По его словам, в ближайшие дни ЦИК проведет заседание, на котором признает Национальное Собрание Армении сформированным.

По итогам выборов в новом парламенте Армении 88 мест получил предвыборный блок "Мой шаг" во главе с и.о. премьер-министра Николом Пашиняном. Партия "Процветающая Армения" (возглавляет бизнесмен Гагик Царукян) получила 26 мандатов, партия "Светлая Армения" (возглавляет депутат парламента Эдмон Марукян) - 18 мандатов.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ВЫБОРЫ, ИТОГИ, ЦЕНТРИЗБИРКОМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]