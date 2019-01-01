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СНГ 01.01.2019 22:02

Российская авиация будет регулярно патрулировать Арктику - Северный флот

Российские военные самолеты в 2019 году будут на регулярной основе проводить патрулирование Арктики, сообщили в пресс-службе Северного флота.

"В 2019 году морская авиация Северного флота продолжит патрулирование в Арктике на регулярной основе. В 2019 году морские летчики Северного флота планируют применение зимних и всесезонных аэродромов, создаваемых и уже функционирующих в Арктике на островах Северного Ледовитого океана и на материке", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы Северного флота, в прошлом году экипажами противолодочных самолетов Ту-142 и Ил-38, а также разведывательными Су-24МР было проведено более 100 патрулирований в различных районах Северного Ледовитого океана, как в ближней, так и в дальней зоне в международном воздушном пространстве.

"Во время арктических полетов помимо выполнения задач по предназначению лётчики осуществляли разведку ледовой обстановки, данные о которой существенно облегчают навигацию гражданских судов по Северному морскому пути", - говорится в сообщении пресс-службы Северного флота.

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Тэги: РОССИЯ, АРКТИКА, АВИАЦИЯ, ПАТРУЛИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]