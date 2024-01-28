Путин и Лукашенко в режиме ВКС приняли участие в открытии нового зимовочного комплекса в Антарктиде

Президент РФ Владимир Путин вместе с президентом Беларуси Александром Лукашенко в воскресенье приняли участие в церемонии ввода в опытную эксплуатацию нового зимовочного комплекса станции "Восток" в Антарктиде.

Путин и Лукашенко из Константиновского дворца в режиме видеоконференции вышли на связь со станцией.

"Открытие нового зимовочного комплекса на легендарной станции "Восток" - это событие большое и знаменательное и для наших ученых-полярников, думаю, и для всей страны", - отметил Путин.

Он подчеркнул, что еще до недавнего времени условия на станции были весьма скромными и аскетичными, далеки от современного уровня комфорта.

"Последний капитальный ремонт был здесь более 40 лет назад, первые строения, насколько я знаю, уже под снегом давно погребены, даже чуть более поздние - частично или полностью погружены до 5 м в снег", - заметил Путин.

Сейчас, добавил глава государства, ситуация изменилась, возможности станции увеличились на порядок. "Сегодня она в Антарктиде одна из самых современных и хорошо оснащенных, поэтому особые слова благодарности хотел бы адресовать всем, кто внёс свой вклад в создание этого нового зимового комплекса, в том числе, конечно, компании "НОВАТЭК"", - отметил президент РФ.

Всё оборудование, заметил Путин, российского производства. "Компания вложила в этот проект несколько миллиардов рублей и полностью передала это в собственность государства", - сказал Путин, поблагодарив "Новатэк".