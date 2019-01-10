Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9647 RUR   0.0255 GBR   2.1731 TRY   0.3102

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.36 2.58 Brent 61.44 2.72

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 12 Янв 13 Янв 11°

Дальнее зарубежье 10.01.2019 09:47

Си Цзиньпин пообещал поддержку усилиям КНДР по денуклеаризации

Китай готов работать с КНДР и другими сторонами для денуклеаризации Корейского полуострова, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

"Китай готов работать вместе с КНДР и соответствующими сторонами, чтобы играть позитивную и конструктивную роль в поддержании мира и стабильности на полуострове и реализации денуклеаризации полуострова и долгосрочной стабильности в регионе", - цитирует председателя КНР агентство "Синьхуа".

Во время встречи председатель КНР положительно оценил меры, принятые Пхеньяном для поддержания мира и стабильности на Корейском полуострове. По словам Си Цзиньпина, благодаря совместным усилиям Китая, КНДР и других сторон в 2018 году удалось достичь значительного прогресса в политическом урегулировании в регионе.

Си Цзиньпин добавил, что Пекин выступает за проведение встреч на высшем уровне между КНДР и США.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын отправился в четырехдневную поездку в Китай. Он прибыл в Пекин поездом во вторник и спустя несколько часов встретился с председателем КНР Си Цзиньпином.

По данным Центрального телеграфного агентства Кореи, Ким Чен Ын посещает Пекин по приглашению Си Цзиньпина. Северокорейского лидера сопровождают, помимо супруги Ли Соль Чжу, заместитель председателя ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль, который отвечает за переговорный процесс по ядерной тематике с США, министры иностранных дел Ли Ён Хо и вооруженных сил Но Гван Чхоль.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИТАЙ, КНДР, ДЕНУКЛЕАРИЗАЦИЯ, ПОДДЕРЖКА


Похожие новости


Ким Чен Ын возвращается из Пекина домой - СМИ Ким Чен Ын находится с визитом в КНР - китайские СМИ Китай и КНДР готовят визит Си Цзиньпина в Северную Корею - южнокорейские СМИ Ким Чен Ын в Пекине обсудил с Си Цзиньпином вопросы укрепления стратегического сотрудничества - северокорейское агентство Ким Чен Ын завершил свой третий визит в Китай - СМИ Лидер КНДР посетил аграрный центр в Китае

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]