Турция перебросила на границу к Идлибу танки и спецназ - СМИ

Турция укрепила группировку своих войск на границе с сирийской провинцией Идлиб, на территории которой действуют силы оппозиции и террористические группировки, передает агентство Bloomberg.
По данным агентства, в район города Яйладагы в провинции Хатай переброшены танки, бронемашины и бойцы сил специальных операций.
Bloomberg уточняет, что переброска сил была осуществлена после столкновений между силами сирийской оппозиции, поддерживаемыми Турцией, и террористами группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" .
Вооруженные столкновения между сирийскими группировками начались в конце декабря, охватив части провинций Идлиб, Алеппо и Хама.
Россия и Турция 17 сентября 2018 года в Сочи договорились создать в Идлибе демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск. Турция взяла на себя задачу освобождения этой зоны от террористов "Джебхат ан-Нусры" (запрещена в РФ).
Демилитаризованная зона должна была начать действовать к 15 октября 2018 года, но Анкаре до сих пор не удалось очистить этот район от террористических формирований.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»