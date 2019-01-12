Узбекистанские таможенники обнаружили в грузовом поезде из Туркменистана бомбу

Взрывное устройство обнаружено при досмотре грузового поезда, следовавшего из Туркменистана в Узбекистан, сообщила в субботу пресс-служба управления Государственного таможенного комитета по Сурхандарьинской области (юг Узбекистана, граничит с Афганистаном, Таджикистаном и Туркменистаном - ИФ)

"В одном из вагонов грузового поезда, прибывшего на территорию республики из Туркменистана, обнаружено взрывное устройство - тротиловая шашка весом 200 граммов и один детонатор", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся следственные мероприятия.