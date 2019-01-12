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СНГ 12.01.2019 20:55

Узбекистанские таможенники обнаружили в грузовом поезде из Туркменистана бомбу

Взрывное устройство обнаружено при досмотре грузового поезда, следовавшего из Туркменистана в Узбекистан, сообщила в субботу пресс-служба управления Государственного таможенного комитета по Сурхандарьинской области (юг Узбекистана, граничит с Афганистаном, Таджикистаном и Туркменистаном - ИФ)

"В одном из вагонов грузового поезда, прибывшего на территорию республики из Туркменистана, обнаружено взрывное устройство - тротиловая шашка весом 200 граммов и один детонатор", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся следственные мероприятия.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УЗБЕКИСТАН, ТУРКМЕНИСТАН, ПОЕЗД, БОМБА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]