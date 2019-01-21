Объем поставок газа в Турцию по TANAP в 2019г удвоится – SOCAR

Консорциум «Шах-Дениз» в 2019 году поставит в Турцию по Транс-Анатолийскому газопроводу (TANAP) 2 млрд кубометров газа, сообщил официальный представитель SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) по связям с общественностью Ибрагим Ахмедов.
«В прошлом году по газопроводу TANAP было транспортировано около 1 млрд кубометров газа, значительную часть которого составил коммерческий газ. В текущем году поставки газа по TANAP планируются в объеме 2 млрд кубометров», - отметил И.Ахмедов.
Представитель SOCAR также сообщил, что работы по строительству второй фазы газопровода TANAP (от Эскишехир до границы с Грецией - ИФ-Аз) выполнены на 99%.
Как сообщалось, церемония ввода в строй первой фазы газопровода TANAP (от грузино-турецкой границы до Эскишехир) состоялась 12 июня 2018 года, 30 июня 2018 года начались коммерческие поставки азербайджанского газа по TANAP.
TANAP протяженностью 1,85 тыс. км предназначен для транспортировки азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз в рамках Стадии-2 от грузино-турецкой границы до западных границ Турции.
Пропускная способность газопровода составит как минимум 16 млрд кубометров, из которых 10 млрд будет направляться в Европу, 6 млрд кубометров - в западные регионы Турции. Стоимость проекта оценивается в $7,99 млрд.
В перспективе мощность трубы будет доведена до 24 млрд кубометров газа в год, а затем - до 31 млрд кубометров.
Акционерами проекта TANAP являются: SOCAR (51%), SOCAR Turkiye Enerji (7%), BOTAS (30%), BP (12%).
Н.Аббасова
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