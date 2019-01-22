Азербайджан и Беларусь обсуждают совместное производство электробусов

ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш» и Гянджинский автомобильный завод прорабатывают возможность создания в Азербайджане совместного производства электробусов.
Этот вопрос обсуждался во вторник в Минске на встрече заместителя премьер-министра Беларуси Михаила Русого с главой Исполнительной власти азербайджанского города Гянджа Ниязи Байрамовым, сообщает БЕЛТА.
М.Русый отметил большие перспективы в развитии отношений Беларуси как с Гянджой, так и с Азербайджаном в целом. «Гянджа - уникальный регион для реализации целого ряда инвестиционных проектов. В серьезной проработке новые технологии по созданию совместного производства по выпуску электробусов на базе вашего предприятия (Гянджинского автомобильного завода - ИФ)», - сказал вице-премьер.
По его словам, уже обсуждены перспективы, в том числе вопросы передачи технологий, сопровождения, «чтобы совместное предприятие было очень крепким, работало с учетом локализации, которая позволит включить в оборот все наши имеющиеся мощности».
Отмечается, что Баку и Минск также работают над созданием производства тракторов в Турции. «С вашей базой будем работать с Турецкой Республикой. Думаю, что в апреле оценим первые результаты. Это довольно серьезный, амбициозный проект, который говорит о том, что трансграничное, межгосударственное сотрудничество трех государств выходит на довольно высокий уровень», - отметил М.Русый.
Премьер-министр также предложил азербайджанской стороне рассмотреть возможность создания совместного производства молочных продуктов. «С вашей площадки очень удобно работать вместе на рынки третьих государств», - добавил он.
В рамках визита в Беларусь Н.Байрамов собирается посетить завод «Белкоммунмаш».
«Есть желание совместно работать, собирать электробусы. Это дополнительные рабочие места», - сказал глава ИВ Гянджи.
Р.Бабаев
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