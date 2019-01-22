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Транспорт и связь 22.01.2019 15:32

Азербайджан и Беларусь обсуждают совместное производство электробусов

ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш» и Гянджинский автомобильный завод прорабатывают возможность создания в Азербайджане совместного производства электробусов.

Этот вопрос обсуждался во вторник в Минске на встрече заместителя премьер-министра Беларуси Михаила Русого с главой Исполнительной власти азербайджанского города Гянджа Ниязи Байрамовым, сообщает БЕЛТА.

М.Русый отметил большие перспективы в развитии отношений Беларуси как с Гянджой, так и с Азербайджаном в целом. «Гянджа - уникальный регион для реализации целого ряда инвестиционных проектов. В серьезной проработке новые технологии по созданию совместного производства по выпуску электробусов на базе вашего предприятия (Гянджинского автомобильного завода - ИФ)», - сказал вице-премьер.

По его словам, уже обсуждены перспективы, в том числе вопросы передачи технологий, сопровождения, «чтобы совместное предприятие было очень крепким, работало с учетом локализации, которая позволит включить в оборот все наши имеющиеся мощности».

Отмечается, что Баку и Минск также работают над созданием производства тракторов в Турции. «С вашей базой будем работать с Турецкой Республикой. Думаю, что в апреле оценим первые результаты. Это довольно серьезный, амбициозный проект, который говорит о том, что трансграничное, межгосударственное сотрудничество трех государств выходит на довольно высокий уровень», - отметил М.Русый.

Премьер-министр также предложил азербайджанской стороне рассмотреть возможность создания совместного производства молочных продуктов. «С вашей площадки очень удобно работать вместе на рынки третьих государств», - добавил он.

В рамках визита в Беларусь Н.Байрамов собирается посетить завод «Белкоммунмаш».

«Есть желание совместно работать, собирать электробусы. Это дополнительные рабочие места», - сказал глава ИВ Гянджи.

Р.Бабаев

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Тэги: БЕЛАРУСЬ, ЭЛЕКТРОБУСЫ, ПРОИЗВОДСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]